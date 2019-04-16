Лариса Гузеева грубо ответила хейтерам на критику

Лариса Гузеева посвятила пост тем, кто заходит на ее страницу в социальных сетях, чтобы поучать. Актриса твердо решила не терпеть нападки публики только из-за своей известности, поэтому резко ответила обидчикам. Звезда пригрозила отправить всех хейтеров в “бан”, а перед этим вернуть им весь “яд”. В частности, актрису оскорбили слова фолловеров об ее весе и возрасте.В комментариях некоторые поклонники знаменитости посоветовали ей похудеть, на что Лариса Гузеева заявила, что категорически не станет сидеть на диетах, и пусть это делают те, кому надо. Под гневной публикацией артистки верные фанаты осыпали ее комплиментами по поводу выбора платьев и цвета волос.