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Ученые рассказали о пользе кофе для сердца

Употребление кофе может снизить частоту аритмии и вероятность появления сердечного приступа. Так считают ученые из Австралии.
Ученые рассказали о пользе кофе для сердца

Научные сотрудники Института Бейкера сообщили о последствиях для здоровья в случае распития большого количества кофе. В результате проведенных исследований эксперты выяснили, что благодаря содержащимся в этом напитке веществам могут в заметной мере сократиться риск фибрилляции предсердий и аритмии.

При этом австралийские специалисты советуют не пить больше трех чашек в день, иначе не стоит исключать возникновения отрицательных последствий в организме. Наиболее приемлемой дозой является одна-две порции кофе. В частности, может ухудшиться работа сердечной мышцы.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:07

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