Ученые рассказали о пользе кофе для сердца





Научные сотрудники Института Бейкера сообщили о последствиях для здоровья в случае распития большого количества кофе. В результате проведенных исследований эксперты выяснили, что благодаря содержащимся в этом напитке веществам могут в заметной мере сократиться риск фибрилляции предсердий и аритмии.При этом австралийские специалисты советуют не пить больше трех чашек в день, иначе не стоит исключать возникновения отрицательных последствий в организме. Наиболее приемлемой дозой является одна-две порции кофе. В частности, может ухудшиться работа сердечной мышцы.