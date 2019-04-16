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«ВКонтакте» пользователи нашли секретную темную тему

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» нашли секретную темную тему. Ее может активировать любой желающий абсолютно бесплатно, для этого необходимо провести ряд несложных действий. Представители компании не делали никакого анонса, посвященного данной функции.
«ВКонтакте» пользователи нашли секретную темную тему

Многие пользователи социальной сети «Вконтакте» могли заметить, что другие люди активно пишут словосочетание «темная тема» в комментариях разных сообществ и даже на личных страницах. Все дело в том, что эти слова способны разблокировать специальную секретную черную тему для приложения на операционной системы Android. Для этого подходит комментарий в любом месте, главное его опубликовать. Примечательно, что программе совершенно неважно, написал ли пользователь «тёмная тема» или «темная тема», а также возможен вариант «#темная тема».

После того, как пользователь «Вконтакте» на устройстве Android введет подобное словосочетание, то у него на экране сразу появится поздравление с открытием новой функции и ее предложат активировать. Затем человек попадет на экран настроек, где он может вручную включать и отключать темную тему.
«ВКонтакте» пользователи нашли секретную темную тему

Следует отметить, что сама социальная сеть «Вконтакте» никак не анонсировала эту ситуацию и тем самым превратила ее в игру для своих пользователей. Несмотря на это, в Сети появились сведения, что за первые сутки темную тему скачали более 500 тысяч человек.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:22

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