«ВКонтакте» пользователи нашли секретную темную тему





Многие пользователи социальной сети «Вконтакте» могли заметить, что другие люди активно пишут словосочетание «темная тема» в комментариях разных сообществ и даже на личных страницах. Все дело в том, что эти слова способны разблокировать специальную секретную черную тему для приложения на операционной системы Android. Для этого подходит комментарий в любом месте, главное его опубликовать. Примечательно, что программе совершенно неважно, написал ли пользователь «тёмная тема» или «темная тема», а также возможен вариант «#темная тема».После того, как пользователь «Вконтакте» на устройстве Android введет подобное словосочетание, то у него на экране сразу появится поздравление с открытием новой функции и ее предложат активировать. Затем человек попадет на экран настроек, где он может вручную включать и отключать темную тему.Следует отметить, что сама социальная сеть «Вконтакте» никак не анонсировала эту ситуацию и тем самым превратила ее в игру для своих пользователей. Несмотря на это, в Сети появились сведения, что за первые сутки темную тему скачали более 500 тысяч человек.