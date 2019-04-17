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Представители “Нафтогаза” сообщили об увеличении транзита газа из России

Представители компании “Нафтогаз” проинформировали общественность об увеличении транзита российского газа, таких показателей удалось достичь за последнюю неделю. Соответствующие сведения предоставляет пресс-ведомство украинской корпорации в сети Twitter.
Представители “Нафтогаза” сообщили об увеличении транзита газа из России

Сотрудники “Нафтогаза” отметили, что “Газпром” резко повысил объемы передачи газа РФ через систему Украины. В качестве причины называется ремонт трубопровода “Ямал — Европа”. Ежедневный транзит газа через территорию Украины вырос до 60 млн кубометров, а в сумме за последнее время уже составляет 300 млн кубометров.

Согласно сообщению Nation News, “Нафтогаз” уверен, что увеличение транзита газа российской стороной вызвано исключительно качественной работы ГТС Украины. В заявлении компании также отмечалось, что мотивы строительства обходных потоков лежат в политически ориентированной плоскости.



 
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Экономика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:10

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