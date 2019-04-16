АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы главные факторы поддержки хорошей памяти
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

Названы главные факторы поддержки хорошей памяти

Ученые назвали ряд способов поддержания хорошей памяти. Сюда входит как желание обучаться чему-то новому, так и более социальная деятельность.
Названы главные факторы поддержки хорошей памяти

Согласно последним исследованиям, такое когнитивное действие, как изучение нового языка, поможет улучшить и поддерживать здоровую память. Среди других положительных методов называются умение всегда сохранять здоровый вес и добропорядочную совместную жизнь со своим партнером.

Исследователи заявили об обнаружении разных эпизодов риска для стабильной памяти, что влияет на ее ухудшение. Прежние научные работы продемонстрировали, что люди с более хорошей памятью обладают качественным образованием, они женского пола и проводят активную общественную работу. Также у них больше возможностей попробовать новые виды познавательной деятельности.

«Данные модифицируемые факторы риска и защиты можно преобразовать в вероятные цели вмешательства для содействия здоровому старению памяти или предотвращения усиленного ухудшения и деменции», - подытожили ученые.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработчики Mozilla призвали Apple
Наталья Шаронова заявила, что
Саша Черно готова перестать упрекать
Светлана Бондарчук скрывает имя нового
Автор костюмов Алины Загитовой раскрыл
Автоэксперты назвали ТОП-5 лучших
Лариса Гузеева грубо ответила хейтерам
Алёна Водонаева не одобряет «заработок»
Снявшегося в фотосессии Киану Ривза
СМИ: От звезды “Иванушек” Андрея
Порошенко и Зеленский договорились о
Правнук Сталина назвал «моральными
Андрей Данилко вспомнил, как Алла
Ученые: На мужской бороде больше
Виктория Лопырева призналась, что даже
Названы главные факторы поддержки
Volkswagen Touareg доступен в новой
Стилист рассказал о правильной частоте
Медики назвали питательные и быстро
Алла Пугачева раскритиковала некоторые
Появился снимок Чулпан Хаматовой в роли
Лина Хиди рассказала о спорной
Названы три участника «Дома-2», которые
Эксперты назвали основные причины
Юрий Лужков: «Нотр-Дам-де-Пари тушили
Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он
Появились новые рендеры смартфона
Дмитрий Тарасов отреагировал на новость
Создатели Jedi: Fallen Order приоткрыли
Ученые назвали российские дачи причиной
Просмотреть все новости