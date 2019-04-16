Названы главные факторы поддержки хорошей памяти





Согласно последним исследованиям, такое когнитивное действие, как изучение нового языка, поможет улучшить и поддерживать здоровую память. Среди других положительных методов называются умение всегда сохранять здоровый вес и добропорядочную совместную жизнь со своим партнером.Исследователи заявили об обнаружении разных эпизодов риска для стабильной памяти, что влияет на ее ухудшение. Прежние научные работы продемонстрировали, что люди с более хорошей памятью обладают качественным образованием, они женского пола и проводят активную общественную работу. Также у них больше возможностей попробовать новые виды познавательной деятельности.«Данные модифицируемые факторы риска и защиты можно преобразовать в вероятные цели вмешательства для содействия здоровому старению памяти или предотвращения усиленного ухудшения и деменции», - подытожили ученые.