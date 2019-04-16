Глава Роскомнадзора не хочет блокировать Facebook и Twitter
Глава Роскомнадзора Алексей Жаров рассказал о своем отношении к Facebook и Twitter. Руководитель ведомства не хочет прибегать к блокировке этих популярных во всем мире сайтов на территории России и надеется, что до этого дело не дойдет.
Алексей Жаров дал свой комментарий после того, как московский мировой суд вынес решение о штрафе для Facebook и Twitter за их отказ локализировать хранение личных сведений российских пользователей, сообщает издание «ПолитЭксперт». Две эти социальные сети были привлечены к административной ответственности и должны выплатить штраф в размере трех тысяч рублей.
Чиновник рассказал, что положительно относится этим популярным во всем мире социальным сетям и не желает прибегать к их блокировке на территории России. Руководитель ведомства выразил надежды, что руководство этих мировых компаний примет правильное решение и в течении 9 месяцев проведет локализацию хранения личных сведений пользователей из РФ. Алексей Жаров рассчитывает, что обе стороны поймут друг друга и это приведет к конструктивному взаимодействую.
Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал от социальных сетей Facebook и Twitter начать хранить личные сведения пользователей из России на территории РФ. Обе компании выступили с формальным заявлениями по этому поводу, но дальше не предприняли никаких иных действий.
Алексей Жаров дал свой комментарий после того, как московский мировой суд вынес решение о штрафе для Facebook и Twitter за их отказ локализировать хранение личных сведений российских пользователей, сообщает издание «ПолитЭксперт». Две эти социальные сети были привлечены к административной ответственности и должны выплатить штраф в размере трех тысяч рублей.
Чиновник рассказал, что положительно относится этим популярным во всем мире социальным сетям и не желает прибегать к их блокировке на территории России. Руководитель ведомства выразил надежды, что руководство этих мировых компаний примет правильное решение и в течении 9 месяцев проведет локализацию хранения личных сведений пользователей из РФ. Алексей Жаров рассчитывает, что обе стороны поймут друг друга и это приведет к конструктивному взаимодействую.
Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал от социальных сетей Facebook и Twitter начать хранить личные сведения пользователей из России на территории РФ. Обе компании выступили с формальным заявлениями по этому поводу, но дальше не предприняли никаких иных действий.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:26