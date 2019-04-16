АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы главные факторы поддержки хорошей памяти
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Глава Роскомнадзора не хочет блокировать Facebook и Twitter

Глава Роскомнадзора Алексей Жаров рассказал о своем отношении к Facebook и Twitter. Руководитель ведомства не хочет прибегать к блокировке этих популярных во всем мире сайтов на территории России и надеется, что до этого дело не дойдет.
Глава Роскомнадзора не хочет блокировать Facebook и Twitter

Алексей Жаров дал свой комментарий после того, как московский мировой суд вынес решение о штрафе для Facebook и Twitter за их отказ локализировать хранение личных сведений российских пользователей, сообщает издание «ПолитЭксперт». Две эти социальные сети были привлечены к административной ответственности и должны выплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

Чиновник рассказал, что положительно относится этим популярным во всем мире социальным сетям и не желает прибегать к их блокировке на территории России. Руководитель ведомства выразил надежды, что руководство этих мировых компаний примет правильное решение и в течении 9 месяцев проведет локализацию хранения личных сведений пользователей из РФ. Алексей Жаров рассчитывает, что обе стороны поймут друг друга и это приведет к конструктивному взаимодействую.

Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал от социальных сетей Facebook и Twitter начать хранить личные сведения пользователей из России на территории РФ. Обе компании выступили с формальным заявлениями по этому поводу, но дальше не предприняли никаких иных действий.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава Роскомнадзора не хочет
Хакеры атаковали официальные сайты
«ВКонтакте» пользователи нашли
Экс-министр культуры Франции назвал
«Сердце дрогнуло, душа запела»: Валерий
Уральский ученый разработал
Илья и Ольга Гажиенко подарили сыну на
Евгения Феофилактова перед каждым
Ольга Бузова и Николай Басков не пришли
Семён Фролов поздравил Аллу Пугачёву с
Перед пожаром в Нотр-Даме подожгли
Катя Колисниченко призналась, что смена
Разработчики Mozilla призвали Apple
Наталья Шаронова заявила, что
Саша Черно готова перестать упрекать
Светлана Бондарчук скрывает имя нового
Автор костюмов Алины Загитовой раскрыл
Автоэксперты назвали ТОП-5 лучших
Лариса Гузеева грубо ответила хейтерам
Алёна Водонаева не одобряет «заработок»
Снявшегося в фотосессии Киану Ривза
СМИ: От звезды “Иванушек” Андрея
Порошенко и Зеленский договорились о
Правнук Сталина назвал «моральными
Андрей Данилко вспомнил, как Алла
Ученые: На мужской бороде больше
Виктория Лопырева призналась, что даже
Названы главные факторы поддержки
Volkswagen Touareg доступен в новой
Стилист рассказал о правильной частоте
Просмотреть все новости