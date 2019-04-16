АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы главные факторы поддержки хорошей памяти
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

Экс-министр культуры Франции назвал срок восстановления Собора Парижской Богоматери

Пострадавший при пожаре Собор Парижской Богоматери должен быть восстановлен за три года. Такие слова экс-главы Минкульта Франции Жака Ланга передает «Слово и Дело».
Экс-министр культуры Франции назвал срок восстановления Собора Парижской Богоматери

Чиновник заявил о необходимости восстановления 800-летнего храма за короткий временной отрезок: не 10-15 лет, а всего 3 года. Бывший министр культуры уверен в реалистичности этого плана, основываясь на собственном опыте реставрации памятников истории, учитывая огромную значимость церкви.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля около семи часов вечера по местному времени в столице страны. В итоге распространения огня обрушились шпиль, кровля и часы. Власти РФ уже высказали готовность помочь в ремонте и восстановлении культового здания, а ряд бизнесменов выделили миллионы долларов на аналогичные цели.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 22:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хакеры атаковали официальные сайты
«ВКонтакте» пользователи нашли
Экс-министр культуры Франции назвал
«Сердце дрогнуло, душа запела»: Валерий
Уральский ученый разработал
Илья и Ольга Гажиенко подарили сыну на
Евгения Феофилактова перед каждым
Ольга Бузова и Николай Басков не пришли
Семён Фролов поздравил Аллу Пугачёву с
Перед пожаром в Нотр-Даме подожгли
Катя Колисниченко призналась, что смена
Разработчики Mozilla призвали Apple
Наталья Шаронова заявила, что
Саша Черно готова перестать упрекать
Светлана Бондарчук скрывает имя нового
Автор костюмов Алины Загитовой раскрыл
Автоэксперты назвали ТОП-5 лучших
Лариса Гузеева грубо ответила хейтерам
Алёна Водонаева не одобряет «заработок»
Снявшегося в фотосессии Киану Ривза
СМИ: От звезды “Иванушек” Андрея
Порошенко и Зеленский договорились о
Правнук Сталина назвал «моральными
Андрей Данилко вспомнил, как Алла
Ученые: На мужской бороде больше
Виктория Лопырева призналась, что даже
Названы главные факторы поддержки
Volkswagen Touareg доступен в новой
Стилист рассказал о правильной частоте
Медики назвали питательные и быстро
Просмотреть все новости