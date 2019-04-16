Экс-министр культуры Франции назвал срок восстановления Собора Парижской Богоматери
Пострадавший при пожаре Собор Парижской Богоматери должен быть восстановлен за три года. Такие слова экс-главы Минкульта Франции Жака Ланга передает «Слово и Дело».
Чиновник заявил о необходимости восстановления 800-летнего храма за короткий временной отрезок: не 10-15 лет, а всего 3 года. Бывший министр культуры уверен в реалистичности этого плана, основываясь на собственном опыте реставрации памятников истории, учитывая огромную значимость церкви.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля около семи часов вечера по местному времени в столице страны. В итоге распространения огня обрушились шпиль, кровля и часы. Власти РФ уже высказали готовность помочь в ремонте и восстановлении культового здания, а ряд бизнесменов выделили миллионы долларов на аналогичные цели.
Чиновник заявил о необходимости восстановления 800-летнего храма за короткий временной отрезок: не 10-15 лет, а всего 3 года. Бывший министр культуры уверен в реалистичности этого плана, основываясь на собственном опыте реставрации памятников истории, учитывая огромную значимость церкви.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля около семи часов вечера по местному времени в столице страны. В итоге распространения огня обрушились шпиль, кровля и часы. Власти РФ уже высказали готовность помочь в ремонте и восстановлении культового здания, а ряд бизнесменов выделили миллионы долларов на аналогичные цели.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 22:02