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Уральский ученый разработал альтернативу теории Дарвина

Ученый из Урала разработал собственную концепцию эволюции, альтернативную знаменитой теории Дарвина. По мнению Алексея Мелких, его работа описывает процессы, которых нет в дарвинизме.
Уральский ученый разработал альтернативу теории Дарвина

Ученый из УрФУ Алексей Мелких представил научному сообществу теорию направленной эволюции. Данная концепция объясняет эволюцию жизни по актуальному для квантовой механики принципу в клеточном ядре. Согласно новой теории, развитие происходит не спонтанным естественным отбором, а аналогично “кирпичикам” белков и ДНК.

Исследователь разработал теоретические и физико-математические модели имеющих эволюционный характер изменений. Концепция Алексея Мелких объясняет, как возникли сложные живые системы в процессе эволюции. Теория Дарвина и все современные ее варианты не дают ответа на эти вопросы.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:29

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