Уральский ученый разработал альтернативу теории Дарвина
Ученый из Урала разработал собственную концепцию эволюции, альтернативную знаменитой теории Дарвина. По мнению Алексея Мелких, его работа описывает процессы, которых нет в дарвинизме.
Ученый из УрФУ Алексей Мелких представил научному сообществу теорию направленной эволюции. Данная концепция объясняет эволюцию жизни по актуальному для квантовой механики принципу в клеточном ядре. Согласно новой теории, развитие происходит не спонтанным естественным отбором, а аналогично “кирпичикам” белков и ДНК.
Исследователь разработал теоретические и физико-математические модели имеющих эволюционный характер изменений. Концепция Алексея Мелких объясняет, как возникли сложные живые системы в процессе эволюции. Теория Дарвина и все современные ее варианты не дают ответа на эти вопросы.
Ученый из УрФУ Алексей Мелких представил научному сообществу теорию направленной эволюции. Данная концепция объясняет эволюцию жизни по актуальному для квантовой механики принципу в клеточном ядре. Согласно новой теории, развитие происходит не спонтанным естественным отбором, а аналогично “кирпичикам” белков и ДНК.
Исследователь разработал теоретические и физико-математические модели имеющих эволюционный характер изменений. Концепция Алексея Мелких объясняет, как возникли сложные живые системы в процессе эволюции. Теория Дарвина и все современные ее варианты не дают ответа на эти вопросы.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:29