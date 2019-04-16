Уральский ученый разработал альтернативу теории Дарвина





Ученый из УрФУ Алексей Мелких представил научному сообществу теорию направленной эволюции. Данная концепция объясняет эволюцию жизни по актуальному для квантовой механики принципу в клеточном ядре. Согласно новой теории, развитие происходит не спонтанным естественным отбором, а аналогично “кирпичикам” белков и ДНК.Исследователь разработал теоретические и физико-математические модели имеющих эволюционный характер изменений. Концепция Алексея Мелких объясняет, как возникли сложные живые системы в процессе эволюции. Теория Дарвина и все современные ее варианты не дают ответа на эти вопросы.