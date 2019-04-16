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«Сердце дрогнуло., душа запела»: Валерий Меладзе растрогался и купил щенка

Валерий Меладзе приобрел домашнего питомца. По признанию певца, у него запела душа, когда он увидел в зоомагазине щенка и решил купить его.
«Сердце дрогнуло., душа запела»: Валерий Меладзе растрогался и купил щенка

На своей странице в Instagram популярный музыкант опубликовал снимок похода по магазинам, в результате чего в его семье произошло пополнение. На фото он держит в руках щенка, с которым не хотел расставаться во время прогулки. Меладзе отметил, что эта покупка произошла спонтанно, но он не жалеет о ней.

Артист шел по направлению ателье, но по пути встретил зоомаркет, в витрине которого заметил питомца. «Сердце дрогнуло. Душа запела», - написал он в социальной сети.

Одни подписчики пришли в восторг от фотографии с домашним животным, похвалив певца за его выбор. Другие посчитали, что его супруга Альбина Джанабаева может разозлиться из-за этой покупки, но позже в комментариях исполнительница одобрила выбор мужа.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:54

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