«Сердце дрогнуло., душа запела»: Валерий Меладзе растрогался и купил щенка

На своей странице в Instagram популярный музыкант опубликовал снимок похода по магазинам, в результате чего в его семье произошло пополнение. На фото он держит в руках щенка, с которым не хотел расставаться во время прогулки. Меладзе отметил, что эта покупка произошла спонтанно, но он не жалеет о ней.Артист шел по направлению ателье, но по пути встретил зоомаркет, в витрине которого заметил питомца. «Сердце дрогнуло. Душа запела», - написал он в социальной сети.Одни подписчики пришли в восторг от фотографии с домашним животным, похвалив певца за его выбор. Другие посчитали, что его супруга Альбина Джанабаева может разозлиться из-за этой покупки, но позже в комментариях исполнительница одобрила выбор мужа.