Перед пожаром в Нотр-Даме подожгли крупнейший парижский храм Сен-Сюльпис





Несколько месяцев перед пожаром в Нотр-Дам де Пари во Франции происходили акты вандализма в церквях, в частности в храме Сен-Сюльпис. Именно сюда перенесли главную пасхальную службу Парижа 21 апреля. Однако в марте здесь неизвестные подожгли дверь во время концерта органной музыки. В феврале в дижонском соборе Нотр-Дам были разгромлены хоры и разбросаны Святые Дары. В храме Нотр-Дам-Дез-Анфан, находящемся в Ниме, оказались повреждены предметы религиозного культа, а на стене нарисован крест при помощи экскрементов.В церкви Лавор неизвестные сожгли алтарь, изуродовав также изображающую Христа статую, пока Распятие утопили в реке. Церковь Святого Николая в Ивелин была осквернена трижды за десять дней. Как передает "МК", после возгорания в Нотр-Дам де Пари общество начало задаваться вопросом, было ли это совпадением.