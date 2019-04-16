Разработчики Mozilla призвали Apple защищать своих пользователей





Такое заявление разработчики Mozilla сделали совсем недавно и совершенно не понятно, почему они решили обеспокоится защитой пользователей устройств компании Apple. Представители команды браузера отмечают, «яблочные» очень часто лишь имитирую заботу о конфиденциальности владельцев своей техники, а на самом деле преследует свои коммерческие и финансовые интересы. Для этого в iOS был включен «рекламный индекс», присваиваемый каждому отдельному пользователю. Он позволяет сообщать рекламодателям информацию об интересах людей, не передавая при этом личные сведения о последних. Представители браузера Mozilla предложили Apple ввести автоматическое ежемесячное обнуление этого индекса с целью защиты личной жизни пользователей «яблочных» устройств.Подобное предложение эксперты в сфере IT назвали обычной попыткой пиара за счет другого, более популярного бренда. Они отметили, в iOS уже давно есть функция ручного обнуления «рекламного индекса», и любой пользователь может сбрасывать его по несколько раз в день. При этом, рассказали эксперты, многие люди совершенно не против видеть ту рекламу, что входит в сферу их интересов.