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Разработчики Mozilla призвали Apple защищать своих пользователей

Разработчики браузера Mozilla выступили с заявлением и призвали компанию Apple реально защищать своих пользователей, а не имитировать эту деятельность. Речь идет о сборе данных о людях и их интересах с целью предоставлениям им релевантной рекламы.
Разработчики Mozilla призвали Apple защищать своих пользователей

Такое заявление разработчики Mozilla сделали совсем недавно и совершенно не понятно, почему они решили обеспокоится защитой пользователей устройств компании Apple. Представители команды браузера отмечают, «яблочные» очень часто лишь имитирую заботу о конфиденциальности владельцев своей техники, а на самом деле преследует свои коммерческие и финансовые интересы. Для этого в iOS был включен «рекламный индекс», присваиваемый каждому отдельному пользователю. Он позволяет сообщать рекламодателям информацию об интересах людей, не передавая при этом личные сведения о последних. Представители браузера Mozilla предложили Apple ввести автоматическое ежемесячное обнуление этого индекса с целью защиты личной жизни пользователей «яблочных» устройств.
Разработчики Mozilla призвали Apple защищать своих пользователей

Подобное предложение эксперты в сфере IT назвали обычной попыткой пиара за счет другого, более популярного бренда. Они отметили, в iOS уже давно есть функция ручного обнуления «рекламного индекса», и любой пользователь может сбрасывать его по несколько раз в день. При этом, рассказали эксперты, многие люди совершенно не против видеть ту рекламу, что входит в сферу их интересов.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:02

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