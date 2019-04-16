Светлана Бондарчук скрывает имя нового возлюбленного

Экс-жена режиссера Федора Бондарчука активно посещает светские мероприятия и ездит отдыхать вместе с руководителем дизайнерской компании Сергеем Харченко, который младше ее, но этот фактор не смущает редактора глянцевого издания. В интервью для программы «Судьба человека» Светлана Бондарчук решила не упоминать имя своего спутника, сообщив лишь, что чувствует себя счастливой с ним.Знаменитость призналась в нежелании обсуждать личное и вспомнила, что в браке с режиссером только однажды поговорила с репортерами, не вынося подробности совместной жизни на всеобщее обозрение, из-за чего пара прожила вместе столько лет.Светлана Бондарчук призналась, что иногда сама провоцировала журналистов. Она фотографировалась с разными мужчинами, порождая слухи о якобы имеющихся романах с ними, что не соответствовало действительности.