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Светлана Бондарчук скрывает имя нового возлюбленного

Журналистка и модель Светлана Бондарчук рассказала о личной жизни на данное время. О своем новом возлюбленном она не упоминает, но говорит об ощущении счастья в жизни.
Светлана Бондарчук скрывает имя нового возлюбленного

Экс-жена режиссера Федора Бондарчука активно посещает светские мероприятия и ездит отдыхать вместе с руководителем дизайнерской компании Сергеем Харченко, который младше ее, но этот фактор не смущает редактора глянцевого издания. В интервью для программы «Судьба человека» Светлана Бондарчук решила не упоминать имя своего спутника, сообщив лишь, что чувствует себя счастливой с ним.

Знаменитость призналась в нежелании обсуждать личное и вспомнила, что в браке с режиссером только однажды поговорила с репортерами, не вынося подробности совместной жизни на всеобщее обозрение, из-за чего пара прожила вместе столько лет.

Светлана Бондарчук призналась, что иногда сама провоцировала журналистов. Она фотографировалась с разными мужчинами, порождая слухи о якобы имеющихся романах с ними, что не соответствовало действительности.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:55

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