Названы три участника «Дома-2», которые могут стать ведущими после увольнения Юлии Ефременковой
В социальных сетях появилась информация о том, что место ведущей на реалити-шоу «Дом-2» Юлии Ефременковой может занять кто-то из участников проекта. Поговаривают, что этим счастливчиком может стать Артем Сорока, Ирина Пинчук или Валерий Блюменкранц.
Ранее стало известно, что у Юлии Ефременковой подходит к концу контракт с «Дом-2» ,и продюсеры телестройки не планируют продлевать его действие. Оказывается, что организаторам проекта не нравится тот факт, что девушке так и не удалось стать для коллектива авторитетной личностью, которую они уважают и к которой прислушиваются.
Также администрация «Дома-2» убеждена, что именно из-за Ефременковой проект «Остров любви» не имеет должных рейтингов, поэтому намерены окончательно попрощаться с девушкой.
Считанные часы назад выяснилось, что уже сейчас продюсеры «Дома-2» подобрали три кандидата на роль новой ведущей телешоу. В их число вошел Артем Сорока, Ирина Пинчук и бывший супруг Таты Абрамсон Валерий Блюменкранц.
Нужно сказать, что многих зрителей реалити-шоу обрадовал этот состав. Как бы то ни было, но большая часть поклонников «Дома-2» убеждена, что только Сороке отлично получиться справляться с ролью нового ведущего проекта.
К слову, сама Юлия Ефременкова, несмотря на многочисленные сообщения об ее увольнении, до сих пор никак не прокомментировала эту информацию. Девушка не подтверждает, но и не опровергает эти новости, чем вызывает у телезрителей «Дома-2» еще больше вопросов.
Ранее стало известно, что у Юлии Ефременковой подходит к концу контракт с «Дом-2» ,и продюсеры телестройки не планируют продлевать его действие. Оказывается, что организаторам проекта не нравится тот факт, что девушке так и не удалось стать для коллектива авторитетной личностью, которую они уважают и к которой прислушиваются.
Также администрация «Дома-2» убеждена, что именно из-за Ефременковой проект «Остров любви» не имеет должных рейтингов, поэтому намерены окончательно попрощаться с девушкой.
Считанные часы назад выяснилось, что уже сейчас продюсеры «Дома-2» подобрали три кандидата на роль новой ведущей телешоу. В их число вошел Артем Сорока, Ирина Пинчук и бывший супруг Таты Абрамсон Валерий Блюменкранц.
Нужно сказать, что многих зрителей реалити-шоу обрадовал этот состав. Как бы то ни было, но большая часть поклонников «Дома-2» убеждена, что только Сороке отлично получиться справляться с ролью нового ведущего проекта.
«С этого списка я бы выбрала только Сороку! Все хорошие, но только он сможет поставить участников на место, да и советы он хорошие, я заметила, дает!» - отметила одна из фанаток телешоу.
К слову, сама Юлия Ефременкова, несмотря на многочисленные сообщения об ее увольнении, до сих пор никак не прокомментировала эту информацию. Девушка не подтверждает, но и не опровергает эти новости, чем вызывает у телезрителей «Дома-2» еще больше вопросов.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:03