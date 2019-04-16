Автор костюмов Алины Загитовой раскрыл секрет нарядов фигуристки





По словам дизайнера группы тренера Этери Тутберидзе, костюм должен сочетаться с музыкой во время выступления. Алина Загитова каталась в пачке лебедя в 2018 году, поскольку у программы была балетная тема. Каждый образ прорабатывается не только дизайнером, но и получает одобрение тренера, хореографа и фигуристки. На создание одного наряда уходит около двух недель, а стоимость простейшего образа составляет около 30 тысяч рублей, при этом цены на костюмы Алины Загитовой не раскрываются. Отмечается, что все костюмы фигуристки покупает Федерация фигурного катания.Не так давно Евгений Плющенко порекомендовал Загитовой не уходить из спорта, а достигать новых высот. На данный момент 16-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы.