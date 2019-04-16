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Порошенко и Зеленский договорились о дебатах на стадионе

Петр Порошенко и Владимир Зеленский достигли окончательной договоренности о проведении дебатов на киевском стадионе НСК «Олимпийский». Мероприятие пройдет 19 апреля, другие подробности станут известны в ближайшее время.
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах на стадионе

О том, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко договорились относительно дебатов, сообщил представитель предвыборного штаба действующего президента Олег Медведев. По его словам, оба кандидата согласились на 19 апреля и даже подписали трехстороннее соглашение об аренде стадиона НСК «Олимпийский» в Киеве. При этом представитель предвыборного штаба не сообщил о времени начала мероприятия, его и все другие подробности должны рассказать общественности в ближайшее время.

Напомним, дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко являются одной из главных политических тем Украины последних двух недель. Все началось еще 1 апреля, когда действующий президент, узнав, что выходит во второй тур выборов, пригласил своего оппонента провести подобное мероприятие. Владимир Зеленский дал свой ответ два дня спустя, но выдвинул два требования: дебаты состоятся на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве и оба кандидата должны пройти тесты на алкоголь и наркотики. Все последнее время Петр Порошенко пытался перенести время данного мероприятия, но его оппонент оставался непреклонным и заявил, что придет на него только 19 апреля.



 
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Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:20

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