Автоэксперты назвали ТОП-5 лучших автомобилей для уличных гонок





Специалисты считают, что лучшее авто для стритрейсера - Toyota Supra. Модель имеет достаточно приличный пробег и возраст, поэтому ее можно приобрести за небольшую стоимость. Авто легко конкурирует с другими современниками, ведь под капотом находится 3-литровый бензиновый агрегат.Эксперты обратили внимание и на Subaru WRX STI, способную разгоняться до 100 км/час за 5,2 секунды. Последнее обновление «японца» состоялось в 2014 году, в результате которого он получил улучшенные техническую базу и дизайн.На третьем месте оказался Nissan GT-R, пользующийся высокой популярностью среди уличных гонщиков. Несмотря на это, любителям «погонять» приходится тратить на технические характеристики, комфорт и агрессивный вид немалые суммы.Четвертое место заняла классическая легенда стритрейсинга - Dodge Challenger. Двигатель авто имеет внушительные характеристики, которые можно улучшить с помощью электроники.Интересный вариант для уличных гонок – немецкий продукт Audi RS4 Avant. Он может похвастаться 6-цилиндровым двигателем, работающим в паре с двумя турбинами, отмечают специалисты.