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Автоэксперты назвали ТОП-5 лучших автомобилей для уличных гонок

Автоэксперты назвали ТОП-5 лучших автомобилей для уличных гонок. Хоть этот вид деятельности и запрещен официально, однако является очень популярным, а в некоторых аспектах даже обходит стандартные гонки.

Автоэксперты назвали ТОП-5 лучших автомобилей для уличных гонок

Специалисты считают, что лучшее авто для стритрейсера - Toyota Supra. Модель имеет достаточно приличный пробег и возраст, поэтому ее можно приобрести за небольшую стоимость. Авто легко конкурирует с другими современниками, ведь под капотом находится 3-литровый бензиновый агрегат.

Эксперты обратили внимание и на Subaru WRX STI, способную разгоняться до 100 км/час за 5,2 секунды. Последнее обновление «японца» состоялось в 2014 году, в результате которого он получил улучшенные техническую базу и дизайн.

На третьем месте оказался Nissan GT-R, пользующийся высокой популярностью среди уличных гонщиков. Несмотря на это, любителям «погонять» приходится тратить на технические характеристики, комфорт и агрессивный вид немалые суммы.

Четвертое место заняла классическая легенда стритрейсинга - Dodge Challenger. Двигатель авто имеет внушительные характеристики, которые можно улучшить с помощью электроники.
Автоэксперты назвали ТОП-5 лучших автомобилей для уличных гонок

Интересный вариант для уличных гонок – немецкий продукт Audi RS4 Avant. Он может похвастаться 6-цилиндровым двигателем, работающим в паре с двумя турбинами, отмечают специалисты.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:41

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