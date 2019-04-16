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СМИ: От звезды “Иванушек” Андрея Григорьева-Апполонова ушла жена

От получившего известность благодаря участию в группе “Иванушки” Андрея Григорьева-Апполонова ушла его супруга Марина Банкова. Новым партнером экс-супруги артиста стал баскетболист Андрей Зубков.
СМИ: От звезды “Иванушек” Андрея Григорьева-Апполонова ушла жена

Андрей Григорьев-Апполонов познакомился с будущей женой в 2002 году после расставания с Марией Лопатовой. Спустя 17 лет отношений Марина Банкова рассталась с супругом и уже около полугода живет с баскетболистом Андреем Зубковым, игроком клуба “Химки”. Перспективный спортсмен владеет частным домом в Куркине, куда Марина Банкова забрала детей. Как отмечает издание “Super”, 11-летнему Артемию и 15-летнему Ивану не пришлось менять школу в связи с расставанием звездных родителей. Накануне влюбленные были замечены на хоккейном матче ЦСКА — “Авангард”.

На данный момент Марина Банкова состоит в официальном браке с 48-летним музыкантом, а в социальных сетях пара поддерживает видимость отношений. Публика подозревает, что расставание супругов произошло на фоне серьезных проблем со здоровьем Андрея Григорьева-Апполонова.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:26

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