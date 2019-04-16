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Дмитрий Тарасов отреагировал на новость о том, что Бузова не прочь заняться с ним сексом

Ольга Бузова накануне призналась, что переспала бы со своим бывшим супругом футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен тут же отреагировал, выложив в Instagram романтический снимок с нынешней супругой Анастасией.

Напомним, 15 апреля на YouTube на шоу «Поцеловать/Переспать/Убить» пришла Ольга Бузова. По правилам, герою дают 3 известных человека и он должен решить, что может сделать с ним: заняться сексом, поцеловать или убить.

Дмитрий Тарасов отреагировал на новость о том, что Бузова не прочь заняться с ним сексом

И вот певице попался Тарасов, вместе со своими друзьями — рэпером T-killah и Амираном Сардаровым. Сначала девушка возмутилась, когда увидела список.

«...в этом списке нет мужчин», — заявила Оля. Но игру продолжила и тут же шокировала признанием. Тарасова певица предпочла для интимной близости.

И вот сам спортсмен бывшей супруге словами не ответил, а просто показал, что счастлив после развода. На фотографии он держит жену на руках а подписывает снимок словами, что для них бесценно то время, которые они провели вдвоём.

Дмитрий Тарасов отреагировал на новость о том, что Бузова не прочь заняться с ним сексом

Хейтеры тут же заявили, что пост выглядит оправданием. А кто-то написал, что так футболист заставляет себя поверить, что без Бузовой счастлив.

На это Дмитрий тут же выложил еще один снимок с Настей. Там супруги дурачатся в каком-то заведении. На фото счастливая пара показывает языки. Тут же многие опять подумали, что этот жест адресован все той же Бузовой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:26

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