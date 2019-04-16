Дмитрий Тарасов отреагировал на новость о том, что Бузова не прочь заняться с ним сексом

Напомним, 15 апреля на YouTube на шоу «Поцеловать/Переспать/Убить» пришла Ольга Бузова. По правилам, герою дают 3 известных человека и он должен решить, что может сделать с ним: заняться сексом, поцеловать или убить.И вот певице попался Тарасов, вместе со своими друзьями — рэпером T-killah и Амираном Сардаровым. Сначала девушка возмутилась, когда увидела список.«...в этом списке нет мужчин», — заявила Оля. Но игру продолжила и тут же шокировала признанием. Тарасова певица предпочла для интимной близости.И вот сам спортсмен бывшей супруге словами не ответил, а просто показал, что счастлив после развода. На фотографии он держит жену на руках а подписывает снимок словами, что для них бесценно то время, которые они провели вдвоём.Хейтеры тут же заявили, что пост выглядит оправданием. А кто-то написал, что так футболист заставляет себя поверить, что без Бузовой счастлив.На это Дмитрий тут же выложил еще один снимок с Настей. Там супруги дурачатся в каком-то заведении. На фото счастливая пара показывает языки. Тут же многие опять подумали, что этот жест адресован все той же Бузовой.