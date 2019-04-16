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Правнук Сталина назвал «моральными уродами» оправдывающих репрессии россиян

Яков Джугашвили, правнук Иосифа Сталина, поделился своими размышлениями о мнении россиян относительно репрессий. Он назвал тех людей, кто оправдывают подобное прошлое своего народа, «моральными уродами», и сказал, что такие настроения в обществе стали для него неприятным открытием.
Правнук Сталина назвал «моральными уродами» оправдывающих репрессии россиян

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили дал комментарий изданию «Говорит Москва» относительно недавнего опроса «Левада-центра». Согласно его данным, 46% респондентов посчитали репрессии нормой и попытались оправдать их необходимостью, а также государственными интересами. Потомок руководителя СССР назвал тех россиян, что придерживаются такой точки зрения, «моральными уродами и дегенератами».

Яков Джугашвили отмечает, репрессии ни в коем случае нельзя оправдывать и поощрять, особенно с учетом того, что их совершали люди, призванные бороться с преступность, а не возглавлять ее. Такие симпатии в российском обществе стали для него неприятным открытием, признается правнук руководителя СССР. Он уверен, никакие велики цели не стоят того, чтобы платить за них подобную цену.

Напомним, согласно данным все того же опроса, проведенного «Левада-центром», 70% респондентов положительно оценили период правления Иосифа Сталина.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:11

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