Звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала, как «резвится» в бассейне со своей лучшей подругой

«Резвимся в басике с моей Натальей Гасанкхановой. п.с. Ща на лифте кататься поедем. У нас все чики пики», - написала длинноволосая красавица под записью.

«Помниться фраза была, что полные люди вызывают у вас отвращение, и даже с ними рядом стоять не будите? Вот те раз, как же все поменялось! Вот поэтому надо следить за словами!!!» - отметила одна из фанаток Водонаевой.



