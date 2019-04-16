Звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала, как «резвится» в бассейне со своей лучшей подругой
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева продемонстрировала преданным поклонникам, как отдыхает в бассейне со своей лучшей подругой Натальей. Нужно сказать, что внешность приятельницы телезнаменитости поразила многих интернет-пользователей.
Считанные часы назад на страничке в Instagram Водонаевой появилась новая публикация, которая за несколько секунд распространилась по всем социальным сетям. А все потому, что Алена опубликовала видеоролик, на котором она в компании девушки с лишним весом купается в бассейне.
Многие фолловеры хорошо помнят, что Водонаева не любит полных людей, о чем не единожды заявляла у себя в профиле. Более того время от времени Алена выкладывает у себя на официальной страничке всевозможные посты, в которых «стебется» над людьми с лишним весом.
Вполне вероятно, что именно поэтому последняя публикация бывшей героини «Дома-2» стала настолько популярной в Сети. За несколько часов новое видео Водонаевой посмотрели почти 300 тысяч раз. А под самим роликом продолжают оставлять многочисленные комментарии, в которых подписчики звезды высказывают свое недоумение.
Считанные часы назад на страничке в Instagram Водонаевой появилась новая публикация, которая за несколько секунд распространилась по всем социальным сетям. А все потому, что Алена опубликовала видеоролик, на котором она в компании девушки с лишним весом купается в бассейне.
«Резвимся в басике с моей Натальей Гасанкхановой. п.с. Ща на лифте кататься поедем. У нас все чики пики», - написала длинноволосая красавица под записью.
Многие фолловеры хорошо помнят, что Водонаева не любит полных людей, о чем не единожды заявляла у себя в профиле. Более того время от времени Алена выкладывает у себя на официальной страничке всевозможные посты, в которых «стебется» над людьми с лишним весом.
Вполне вероятно, что именно поэтому последняя публикация бывшей героини «Дома-2» стала настолько популярной в Сети. За несколько часов новое видео Водонаевой посмотрели почти 300 тысяч раз. А под самим роликом продолжают оставлять многочисленные комментарии, в которых подписчики звезды высказывают свое недоумение.
«Помниться фраза была, что полные люди вызывают у вас отвращение, и даже с ними рядом стоять не будите? Вот те раз, как же все поменялось! Вот поэтому надо следить за словами!!!» - отметила одна из фанаток Водонаевой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:05