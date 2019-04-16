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Андрей Данилко вспомнил, как Алла Пугачева устроила разнос на съемках

Андрей Данилко. более известный как Верка Сердючка, рассказал о сотрудничества с Аллой Пугачевой. Он вспомнил. как на съемках Примадонна устроила разнос своим коллегам в одном из эпизодов.
Андрей Данилко вспомнил, как Алла Пугачева устроила разнос на съемках

Как предполагалось изначально, в мюзикле «За двумя зайцами» должны были сыграть Максим Галкин и Андрей Данилко, а в роли Тони Коровяк себя видела Пугачева. Чтобы наладить взаимодействие с украинским артистом, воплощающим необычный образ Верки Сердючки, звезда позвонила ему и предложила поработать вместе.

По воспоминаниям актера, в то время он гастролировал почти без перерыва, путая дни и ночи, но в один момент ему позвонила Примадонна, предложившая сыграть вместе с Галкиным в мюзикле, на что тот ответил согласием.

Рабочая атмосфера на съемочной площадке была нелегкой. Алла Пугачева продемонстрировала сложный нрав, но Данилко уверен в справедливости ее поведения. Артист вспомнил момент, когда его и певицу сняли в неудобном ракурсе, после чего его звездная коллега устроила разнос в студии, и не успокоилась, пока не пересняли весь эпизод.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:05

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