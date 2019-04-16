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Виктория Лопырева призналась, что даже в декрете зарабатывает на рекламе

Телеведущая Виктория Лопырева впервые после рождения ребенка рассказала о своей семье и работе. Артистка отметила, что даже находясь в декрете зарабатывает на рекламе.
Виктория Лопырева призналась, что даже в декрете зарабатывает на рекламе

Виктория Лопырева родила сына 5 февраля в Майами, и мальчика назвали Марком Лионелем. На данный момент телеведущая находится вместе с ребенком и своим спутником, бизнесменом Игорем Булатовым, в США. В новом интервью порталу “КП” Лопырева рассказала, что пока живет с партнером как семья, а штамп в паспорте считает формальностью. Ухаживать за ребенком ей помогает мать и няня, владеющая английским и испанским. Телеведущая планирует научить ребенка говорить на нескольких иностранных языках, а также хочет, чтобы он не забывал русский. Через пару месяцев звездная мать отправит Марка на занятия плаванием, а также продолжит кормить ребенка грудью.

Виктория Лопырева призналась, что всегда много работала и неплохо зарабатывала, а в декрете ее счета пополняются благодаря рекламе. Также артистка ухаживает за своим телом и уже сбросила все лишние килограммы, а вскоре планирует приступить к тренировкам.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:53

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