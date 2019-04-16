Volkswagen Touareg доступен в новой комплектации для россиян





Указанная комплектация оборудована дизельным и бензиновым силовыми агрегатами. Оба имеют по 249 лошадиных силы и действуют совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. На автомобиле установлена светодиодная матричная оптика "Dynamic Light Assist". Лобовое стекло имеет термальное остекление, звукоизоляцию и подогрев. Также на модели установлены омыватели фар и 19-дюймовые диски.Отделка салона доступна в двух комплектациях — технологичной "Elegance" и уютная "Atmosphere". При желании возможно заказать кожаный комплект интерьера. Технический пакет "Память" позволит настроить автомобиль под конкретного водителя. Цифровая панель, адаптивный круиз контроль, камера заднего вида, датчики давления в колесах – все это доступно в новой комплектации.Автомобиль с бензиновым двигателем будет стоить 4 миллиона 259 тысяч рублей, а его дизельный брат - 4 миллиона 799 тысяч рублей.