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Промсвязьбанк и Татарстан стали партнёрами

Промсвязьбанк и Татарстан стали долгосрочными партнёрами, подписав во вторник, 16 апреля, соответствующее соглашение. Свои подписи под текстом документа поставили председатель российского государственного банка Пётр Фрадков и президент суверенной республики в составе РФ Рустам Минниханов, сообщает live24.ru.

В рамках договора стороны обязались осуществлять совместные проекты в кредитно-финансовой отрасли, для того чтобы общими усилиями развивать регион в социально-экономическом плане. Одним из приоритетных направлений в ходе обсуждения вопроса была названа необходимость внедрять современные банковские технологии, реализовывать программы, подразумевающие безналичную форму расчёта, и развивать кредитование граждан и предпринимательства Татарстана.
Промсвязьбанк и Татарстан стали партнёрами

Пётр Фрадков заявил, что руководимый им банк готов принимать участие во всех программах и мероприятиях, целью которых является популяризация и поддержка среднего и малого бизнеса. «Мы рассматриваем возможность финансировать инвестиционные и важные социальные проекты, которые реализуются властями Татарстана», – подчеркнул глава ПСБ.

Пётр Фрадков назвал республику-партнёра одним из наиболее промышленно развитых российских субъектов, а также напомнил, что деятельность Промсвязьбанка на данной территории длится уже почти два десятилетия.

«Вы накопили огромный опыт работы в отрасли ОПК, поэтому наше взаимодействие особо актуально на фоне нового статуса Промсвязьбанка», – заключил Пётр Фрадков.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 16:49

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