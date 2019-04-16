Промсвязьбанк и Татарстан стали партнёрами





В рамках договора стороны обязались осуществлять совместные проекты в кредитно-финансовой отрасли, для того чтобы общими усилиями развивать регион в социально-экономическом плане. Одним из приоритетных направлений в ходе обсуждения вопроса была названа необходимость внедрять современные банковские технологии, реализовывать программы, подразумевающие безналичную форму расчёта, и развивать кредитование граждан и предпринимательства Татарстана.Пётр Фрадков заявил, что руководимый им банк готов принимать участие во всех программах и мероприятиях, целью которых является популяризация и поддержка среднего и малого бизнеса. «Мы рассматриваем возможность финансировать инвестиционные и важные социальные проекты, которые реализуются властями Татарстана», – подчеркнул глава ПСБ.Пётр Фрадков назвал республику-партнёра одним из наиболее промышленно развитых российских субъектов, а также напомнил, что деятельность Промсвязьбанка на данной территории длится уже почти два десятилетия.«Вы накопили огромный опыт работы в отрасли ОПК, поэтому наше взаимодействие особо актуально на фоне нового статуса Промсвязьбанка», – заключил Пётр Фрадков.