«У Миры мощный фингал под глазом»: Звезда «Дома-2» Настя Лисова рассказала о новой травме своей дочери

«Какой же у Миры мощный фингал под глазом. Просто жесть!» - написала Анастасия в личном микроблоге.

«Сегодня, на море, мои руки отбрасывала, чтобы я ей не мешала по волнам прыгать. Взрослая моя девочка...» - рассказала Лисова.

Всем известно, что на сегодняшний день Лисова в компании всего своего семейства находится на райском острове в Таиланде, где влюбленные организовали церемонию бракосочетания, к которой начали готовиться еще в марте текущего года.Как бы то ни было, но сказка, о которой так мечтала звезда «Дома-2», с каждым днем начинает превращаться в кошмар, в чем Настя вчера и призналась многочисленным подписчикам.Лисова опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором сообщила фанатам, что у Мирославы появилась новая травма.По словам длинноволосой красавицы, она только к вечеру смогла отойти от шока, однако картинка самого падения Мирославы до сих пор у нее перед глазами. Выяснилось, что девочка сама захотела спуститься с лестницы и, не став дожидаться маму, поспешила продемонстрировать ей какая она уже взрослая.Также Анастасия призналась, что до сих пор мучается от угрызения совести, несмотря на то, что уже через 3 минуты ее наследница напрочь позабыла о падении и травме под глазом.