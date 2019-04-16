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Стилист рассказал о правильной частоте мытья волос

Стилисты рассказали о желаемой частоте мытья волос. По их мнению, такой процесс раз в три дня можно считать самым лучшим вариантом.
Стилист рассказал о правильной частоте мытья волос

Эксперт Жюльен Фарел заявил об отсутствии строгих правил по этому поводу, потому как у всех разные типы волос, но регулярное мытье может только навредить. Вместо этого он рекомендует осуществлять этот процесс каждые два-три дня. В результате клиенты стилиста сообщили тому, что их волосы оказались не такими жирными благодаря его рекомендациям.

Фарел отметил, что в случае ежедневного мытья растительность лишается натуральных масел, что приводит к ее ломкости и сухости. Эксперт считает шампунь против перхоти лучшим вариантом, но также стоит помнить о таком ингредиенте, как масло чайного дерева, так как он улучшает кровообращение, способствует рост и противодействует выпадению волос.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:37

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