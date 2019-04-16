Стилист рассказал о правильной частоте мытья волос





Эксперт Жюльен Фарел заявил об отсутствии строгих правил по этому поводу, потому как у всех разные типы волос, но регулярное мытье может только навредить. Вместо этого он рекомендует осуществлять этот процесс каждые два-три дня. В результате клиенты стилиста сообщили тому, что их волосы оказались не такими жирными благодаря его рекомендациям.Фарел отметил, что в случае ежедневного мытья растительность лишается натуральных масел, что приводит к ее ломкости и сухости. Эксперт считает шампунь против перхоти лучшим вариантом, но также стоит помнить о таком ингредиенте, как масло чайного дерева, так как он улучшает кровообращение, способствует рост и противодействует выпадению волос.