Виктория Боня не согласна с высказываниями Анастасии Волочковой по поводу бедных россиян





На днях Виктория Боня стала гостьей в студии Аллы Довлатовой на «Русском радио», где постаралась максимально честно ответить на все вопросы. Кроме того, бывшая участница «Дома-2» прокомментировала недавние слова Анастасии Волочковой по поводу бедных россиян. Известная балерина заявила, что люди сами виноваты в своей бедности и недостаточно работают, раз им не хватает денег.Со слов Виктории Бони, она не согласна с такими заявлениями Волочковой, а наоборот считает, что россияне очень много трудятся, чтобы заработать себе на проживание. Просто некоторые родились не в то время и не в том месте. Насчёт же самой Волочковой Боня заявила, что в окружении балерины нет людей, когда-либо в чём-либо нуждающихся, поэтому та и не понимает, как можно работать и при этом быть бедным.