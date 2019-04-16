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Виктория Боня не согласна с высказываниями Анастасии Волочковой по поводу бедных россиян

Известная модель и ведущая Виктория Боня не согласна с высказываниями Анастасии Волочковой по поводу бедных россиян. Экс-участница скандального проекта «Дом-2» считает, что каждый житель России вынужден очень тяжело работать, чтобы обеспечить себя всем необходимым.

Виктория Боня не согласна с высказываниями Анастасии Волочковой по поводу бедных россиян


На днях Виктория Боня стала гостьей в студии Аллы Довлатовой на «Русском радио», где постаралась максимально честно ответить на все вопросы. Кроме того, бывшая участница «Дома-2» прокомментировала недавние слова Анастасии Волочковой по поводу бедных россиян. Известная балерина заявила, что люди сами виноваты в своей бедности и недостаточно работают, раз им не хватает денег.

Виктория Боня не согласна с высказываниями Анастасии Волочковой по поводу бедных россиян


Со слов Виктории Бони, она не согласна с такими заявлениями Волочковой, а наоборот считает, что россияне очень много трудятся, чтобы заработать себе на проживание. Просто некоторые родились не в то время и не в том месте. Насчёт же самой Волочковой Боня заявила, что в окружении балерины нет людей, когда-либо в чём-либо нуждающихся, поэтому та и не понимает, как можно работать и при этом быть бедным.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:29

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