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Эксперты назвали основные причины увеличения расхода бензина

Эксперты назвали основные причины увеличения расхода бензина автомобилем. Специалисты отмечают, на этот показатель влияет практически каждая деталь в автомобиле, поэтому владельцам транспортных средств необходимо знать, на что обращать внимание.
Эксперты назвали основные причины увеличения расхода бензина

Главная причина увеличения расхода топлива, рассказывают эксперты, это ухудшение аэродинамики. Это происходит из-за повреждений корпуса, вмятин и открытых окон, особенно это заметно на больших скоростях. Следующий фактор – это давление в шинах. Недостаточно накаченные колеса способны увеличить расход бензина на 20%, поэтому водителям необходимо регулярно их проверять. Использование кондиционера также негативно сказывается на «прожорливости» автомобиля. Его включение приводит к увеличению расхода топлива на 12%.

Резкая езда, постоянное торможение и повторный набор скорости, рассказывают эксперты, – верные способы потратить лишнюю пару литров бензина. Холостая работа двигателя хоть и требует меньших объемов топлива, но все-равно затрачивает немалое его количество. На расход также влияет нагрузка автомобиля – число пассажиров и загруженность багажника.
Эксперты назвали основные причины увеличения расхода бензина

Эксперты отдельно выделили повреждения лямбда-зонда и подшипников, их некорректная работа приведет к увеличению расхода. И последнее, на что стоит обратить внимание, – это правильность выполнения сход-развала колес.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:55

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