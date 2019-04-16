Эксперты назвали основные причины увеличения расхода бензина





Главная причина увеличения расхода топлива, рассказывают эксперты, это ухудшение аэродинамики. Это происходит из-за повреждений корпуса, вмятин и открытых окон, особенно это заметно на больших скоростях. Следующий фактор – это давление в шинах. Недостаточно накаченные колеса способны увеличить расход бензина на 20%, поэтому водителям необходимо регулярно их проверять. Использование кондиционера также негативно сказывается на «прожорливости» автомобиля. Его включение приводит к увеличению расхода топлива на 12%.Резкая езда, постоянное торможение и повторный набор скорости, рассказывают эксперты, – верные способы потратить лишнюю пару литров бензина. Холостая работа двигателя хоть и требует меньших объемов топлива, но все-равно затрачивает немалое его количество. На расход также влияет нагрузка автомобиля – число пассажиров и загруженность багажника.Эксперты отдельно выделили повреждения лямбда-зонда и подшипников, их некорректная работа приведет к увеличению расхода. И последнее, на что стоит обратить внимание, – это правильность выполнения сход-развала колес.