Алла Пугачева раскритиковала некоторые СМИ за обсуждение её личной жизни
Известная российская певица Алла Борисовна Пугачева раскритиковала некоторые СМИ за то, что они бурно обсуждают её личную жизнь. Произошло это в эфире передачи «Пусть говорят».
Примадонну особенно возмутило шоу «Секрет на миллион», в котором ведущая Лера Кудрявцева приглашала бывших партнеров Аллы Борисовной и задавала им весьма интимные вопросы. Пугачеву возмущает то, что СМИ лезут в личную жизнь и преподносят все напоказ, при этом львиная доля информации является неправдой и провокацией. Она не понимает, как редакторы каналов могут допускать такое. Звезду удивляет отсутствие принципов, ведь передачи делают все ради рейтингов, не тревожась о чувствах людей.
Примадонну особенно возмутило шоу «Секрет на миллион», в котором ведущая Лера Кудрявцева приглашала бывших партнеров Аллы Борисовной и задавала им весьма интимные вопросы. Пугачеву возмущает то, что СМИ лезут в личную жизнь и преподносят все напоказ, при этом львиная доля информации является неправдой и провокацией. Она не понимает, как редакторы каналов могут допускать такое. Звезду удивляет отсутствие принципов, ведь передачи делают все ради рейтингов, не тревожась о чувствах людей.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:22