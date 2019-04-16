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Алла Пугачева раскритиковала некоторые СМИ за обсуждение её личной жизни

Известная российская певица Алла Борисовна Пугачева раскритиковала некоторые СМИ за то, что они бурно обсуждают её личную жизнь. Произошло это в эфире передачи «Пусть говорят».
Алла Пугачева раскритиковала некоторые СМИ за обсуждение её личной жизни

Примадонну особенно возмутило шоу «Секрет на миллион», в котором ведущая Лера Кудрявцева приглашала бывших партнеров Аллы Борисовной и задавала им весьма интимные вопросы. Пугачеву возмущает то, что СМИ лезут в личную жизнь и преподносят все напоказ, при этом львиная доля информации является неправдой и провокацией. Она не понимает, как редакторы каналов могут допускать такое. Звезду удивляет отсутствие принципов, ведь передачи делают все ради рейтингов, не тревожась о чувствах людей.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:22

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