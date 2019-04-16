Появился снимок Чулпан Хаматовой в роли Елизаветы Глинки

Созданием фильма занимается кинокомпания «Кит», представители которой продемонстрировали первые изображения со съемочной площадки. Родные погибшей согласились на то, чтобы историю Доктора Лизы показали на большом экране.Чулпан Хаматова рассказала, что лично была знакома с Елизаветой Глинкой, но новая роль пока дается ей непросто из-за объема личности ее героини. При этом ей приятно демонстрировать азарт, отчего люди оказывают помощь друг другу и почему Глинка не могла пройти равнодушно мимо чужого горя.Руководитель фонда «Справедливая помощь» трагически погибла три года назад. Она присутствовала на борту самолета Ту-154, который разбился после вылета из Адлера в Сирию.