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Лина Хиди рассказала о спорной постельной сцене в «Игре престолов»

Актриса Лина Хиди, играющая Серсею Ланнистер в сериале «Игра престолов», рассказала о спорной постельной сцене. Актриса отмечает, один такой случай вызвал у нее и шоураннеров множество разногласий, но в итоге она была вынуждена довериться их ведению.
Лина Хиди рассказала о спорной постельной сцене в «Игре престолов»

Лина Хиди дала небольшое интервью относительно первой серии нового сезона сериала «Игра Престолов», где содержатся некоторые спойлеры к сюжету этого эпизода. Актриса отмечает, постельная сцена между Серсеей Ланнистер и Эуроном Грейджоем вызвала множество споров и недопонимания. Артистка была уверена в том, что такой поступок не соответствует характеру персонажа, противоречит его сути, хотя сценаристы смотрели на этот ситуацию иначе. Это привело к длительному обсуждению данного вопроса, длившемуся не один день, вплоть до самых съемок. По мнению Лини Хиди, Серсея Ланнистер никогда бы не поддалась на такой шантаж Эурона Грейджоя в подобной ситуации, но шоураннеры были непреклонны, и сцена была снята, хоть и не попала в итоговый монтаж. Сама актриса до сих пор считает, что это ошибка.

О данной спорной постельной сцене также высказался актер Пилу Асбек, играющий в сериале «Игра Престолов» в Эурона Грейджоя. Он подтвердил факт споров и отметил, что ему близка позиция Лины Хиди. Актер пошутил, что шоураннеры просто хотели увидеть его голым. Артист не знает, почему сцена не попала в итоговый монтаж.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:12

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