Ксения Бородина накормила маленькую Теону фастфудом
Ведущая популярной телестройки «Дом-2» Ксения Бородина накормила маленькую Теону фастфудом. Совместный поход с дочерью в заведение быстрого питания звезда показала в личном микроблоге в Instagram.
Ксения Бородина нередко демонстрирует фолловерам, как придерживается правильного рациона и следит за собственной фигурой. Несмотря на это, на днях ведущая «Дома-2» показала в Сети, как накормила маленькую Теону фастфудом в одном из заведений быстрого питания. В подписи к посту супруга Курбана Омарова призналась, что именно во время еды ей с дочерью удаётся хорошо пообщаться и посплетничать.
В комментариях тут же стали появляться предположения подписчиков о том, что на Ксению Бородину вскоре нападут так называемые «диванные критики» с упрёками по поводу кормления трёхлетней дочери фастфудом. Сама же ведущая не особо переживает по этому поводу, считая, что сама знает, что нужно её ребёнку.
Ксения Бородина нередко демонстрирует фолловерам, как придерживается правильного рациона и следит за собственной фигурой. Несмотря на это, на днях ведущая «Дома-2» показала в Сети, как накормила маленькую Теону фастфудом в одном из заведений быстрого питания. В подписи к посту супруга Курбана Омарова призналась, что именно во время еды ей с дочерью удаётся хорошо пообщаться и посплетничать.
В комментариях тут же стали появляться предположения подписчиков о том, что на Ксению Бородину вскоре нападут так называемые «диванные критики» с упрёками по поводу кормления трёхлетней дочери фастфудом. Сама же ведущая не особо переживает по этому поводу, считая, что сама знает, что нужно её ребёнку.