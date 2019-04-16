Ксения Бородина накормила маленькую Теону фастфудом

Ксения Бородина нередко демонстрирует фолловерам, как придерживается правильного рациона и следит за собственной фигурой. Несмотря на это, на днях ведущая «Дома-2» показала в Сети, как накормила маленькую Теону фастфудом в одном из заведений быстрого питания. В подписи к посту супруга Курбана Омарова призналась, что именно во время еды ей с дочерью удаётся хорошо пообщаться и посплетничать.В комментариях тут же стали появляться предположения подписчиков о том, что на Ксению Бородину вскоре нападут так называемые «диванные критики» с упрёками по поводу кормления трёхлетней дочери фастфудом. Сама же ведущая не особо переживает по этому поводу, считая, что сама знает, что нужно её ребёнку.