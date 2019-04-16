АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что спать менее 5 часов в сутки опасно для здоровья
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

Ксения Бородина накормила маленькую Теону фастфудом

Ведущая популярной телестройки «Дом-2» Ксения Бородина накормила маленькую Теону фастфудом. Совместный поход с дочерью в заведение быстрого питания звезда показала в личном микроблоге в Instagram.

Ксения Бородина накормила маленькую Теону фастфудом


Ксения Бородина нередко демонстрирует фолловерам, как придерживается правильного рациона и следит за собственной фигурой. Несмотря на это, на днях ведущая «Дома-2» показала в Сети, как накормила маленькую Теону фастфудом в одном из заведений быстрого питания. В подписи к посту супруга Курбана Омарова призналась, что именно во время еды ей с дочерью удаётся хорошо пообщаться и посплетничать.

Ксения Бородина накормила маленькую Теону фастфудом


В комментариях тут же стали появляться предположения подписчиков о том, что на Ксению Бородину вскоре нападут так называемые «диванные критики» с упрёками по поводу кормления трёхлетней дочери фастфудом. Сама же ведущая не особо переживает по этому поводу, считая, что сама знает, что нужно её ребёнку.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«У Миры мощный фингал под глазом»:
Анна Седокова показала поклонникам свой
В Ливии замечена необычная боевая
Промсвязьбанк и Татарстан стали
Фёдор Бондарчук снимет телеверсию
Медики из Манчестера дали рекомендации
Эксперт рассказал о главных признаках
Виктория Боня не согласна с
Сергей Лазарев показал на видео падение
В Финляндии создали удобрение из
Ксения Бородина накормила маленькую
Владельцы iPad Pro не могут заводить
Ученые доказали существование кризиса
В РФ год назад предсказали возгорание в
Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова
Дочь Ирины Салтыковой Алиса в
Ученые выяснили, что за ночные кошмары
Виктория Боня подтвердила, что Пьер
В прокуратуре Парижа исключают версию
Samsung презентовал ультрабюджетный
Звезду «Дома-2» Оксану Ряску могут
Алгоритм рассчитал вероятность
Концерн Geely намерен выпускать
Врачи разработали рекомендации для
На смартфоне OnePlus 6T установили
Эксперты: Информация о пользе
Влад Топалов показал на снимке спящую
Пилот королевской семьи уволился из-за
На концерте Цымбалюк-Романовской
Алиана Устиненко призналась, что в
Просмотреть все новости