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Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он старик, а я помолодела»

Надежда Бабкина шутливо высказалась по поводу своего бойфренда: «Он старик, а я помолодела». Это произошло в эфире программы о моде на Первом канале.
Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он старик, а я помолодела»

Таким образом, известная певица поддержала гостей программы – влюбленных, у которых разница в возрасте 21 год. Пара жаловалась, что постоянно слышат критику в свою сторону. Вместо этого ведущий передачи выказал свою поддержку, и сказал, что это не такой уж и большой разрыв в годах. Надежда также заступилась за пару, и с юмором прокомментировала свое семейное положение.

Напомним, что любовнику Бабкиной Евгению Горе сейчас 39 лет. Разница в возрасте составляет 30 лет, и это не мешает им жить счастливо.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:40

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