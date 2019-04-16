Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он старик, а я помолодела»





Таким образом, известная певица поддержала гостей программы – влюбленных, у которых разница в возрасте 21 год. Пара жаловалась, что постоянно слышат критику в свою сторону. Вместо этого ведущий передачи выказал свою поддержку, и сказал, что это не такой уж и большой разрыв в годах. Надежда также заступилась за пару, и с юмором прокомментировала свое семейное положение.Напомним, что любовнику Бабкиной Евгению Горе сейчас 39 лет. Разница в возрасте составляет 30 лет, и это не мешает им жить счастливо.