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Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова пытается получить деньги за свое изнасилование

Бывшая скандально-известная героиня телестройки «Дом-2» Яна Шевцова хочет получить деньги за свое изнасилование. Именно к таким выводам пришли многочисленные интернет-пользователи, а также владельцы ночного клуба, в котором в ту злополучную ночь выступала длинноволосая красавица.

Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова пытается получить деньги за свое изнасилование

Ранее стало известно, что одну из звезд реалити-шоу «Дом-2» изнасиловали. Оказывается, что Яна начала заниматься творчеством и исполнять поп-музыку. Шевцова не только записала несколько песен, но и гастролирует по России, а в одном из городов она оказалась в центре печальной истории.

На данный момент блондинка обвиняет во всем бармена, который не только работает в ночном клубе, где она выступала, но и является его совладельцем. По словам Яны, этот мужчина подмешивал ей в сок и в воду неизвестное вещество, из-за которого она ничего не помнила утром.

Стоит отметить, что медицинская экспертиза подтвердила факт того, что Шевцову изнасиловали. Впрочем, владельцы ночного клуба в городе Ханты-Мансийск по-прежнему отрицают свою причастность к происшествию.

Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова пытается получить деньги за свое изнасилование

Оказывается, что мужчины уже побывали в правоохранительных органах, где написали объяснительные и предоставили видео-доказательство того, что никакого изнасилования не было.

Также владельцы ночного клуба указывают на то, что Шевцова таким способом хочет получить от них деньги, а также в очередной раз попиариться, как это было с рэп-исполнителем Гуфом и его бывшей супругой Кети Топурией.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:03

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