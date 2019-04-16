АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что спать менее 5 часов в сутки опасно для здоровья
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

Появились новые рендеры смартфона OnePlus 7

В Сети появились новые рендеры дизайна смартфона OnePlus 7. Оказалось, что прошлая информация относилась к OnePlus 7 Pro, а не обычной версии устройства, чей внешний вид сильно напоминает своего предшественника.
Появились новые рендеры смартфона OnePlus 7

Об этом рассказал известный на весь мир инсайдер OnLeaks. Он рассказал, обычная версия смартфона OnePlus 7 может разочаровать многих поклонников бренда, так как является практически точной копией прошлого устройства компании – OnePlus 6T. Новинка не будет иметь выдвижную фронтальную камеру, для нее предназначена уже классическая капля в верхней части экрана. Основной кристалл OnePlus 7 будет двойным, а под ним расположится измененная вспышка, теперь она круглая, а не прямоугольная. Габариты новинки тоже практически полностью совпадают с OnePlus 6T и составят 157,7 x 74,8 x 8,1 мм. На опубликованных в Сети рендерах можно ознакомиться с потенциальным дизайном устройства, но эксперты отмечают, что в этом нет никакой нужды, ибо все это пользователи уже видели в прошлых моделях.

Главные изменения, рассказывает инсайдер OnLeaks, стоит ожидать в версии OnePlus 7 Pro. Устройство получит тройную основную камеру и вспышку, расположенную под ней. Дисплей будет практически безрамочным, а фронтальный кристалл вынесут на отдельную выдвижную платформу, расположенную в левой верхней части корпуса. Бренд так планирует выпуск специальной версии смартфона, поддерживающей 5G.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики назвали питательные и быстро
Алла Пугачева раскритиковала некоторые
Появился снимок Чулпан Хаматовой в роли
Лина Хиди рассказала о спорной
Названы три участника «Дома-2», которые
Эксперты назвали основные причины
Юрий Лужков: «Нотр-Дам-де-Пари тушили
Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он
Появились новые рендеры смартфона
Дмитрий Тарасов отреагировал на новость
Создатели Jedi: Fallen Order приоткрыли
Ученые назвали российские дачи причиной
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Медики рассказали, какие продукты
«У Миры мощный фингал под глазом»:
Анна Седокова показала поклонникам свой
В Ливии замечена необычная боевая
Промсвязьбанк и Татарстан стали
Фёдор Бондарчук снимет телеверсию
Медики из Манчестера дали рекомендации
Эксперт рассказал о главных признаках
Виктория Боня не согласна с
Сергей Лазарев показал на видео падение
В Финляндии создали удобрение из
Ксения Бородина накормила маленькую
Владельцы iPad Pro не могут заводить
Ученые доказали существование кризиса
В РФ год назад предсказали возгорание в
Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова
Дочь Ирины Салтыковой Алиса в
Просмотреть все новости