Появились новые рендеры смартфона OnePlus 7





Об этом рассказал известный на весь мир инсайдер OnLeaks. Он рассказал, обычная версия смартфона OnePlus 7 может разочаровать многих поклонников бренда, так как является практически точной копией прошлого устройства компании – OnePlus 6T. Новинка не будет иметь выдвижную фронтальную камеру, для нее предназначена уже классическая капля в верхней части экрана. Основной кристалл OnePlus 7 будет двойным, а под ним расположится измененная вспышка, теперь она круглая, а не прямоугольная. Габариты новинки тоже практически полностью совпадают с OnePlus 6T и составят 157,7 x 74,8 x 8,1 мм. На опубликованных в Сети рендерах можно ознакомиться с потенциальным дизайном устройства, но эксперты отмечают, что в этом нет никакой нужды, ибо все это пользователи уже видели в прошлых моделях.Главные изменения, рассказывает инсайдер OnLeaks, стоит ожидать в версии OnePlus 7 Pro. Устройство получит тройную основную камеру и вспышку, расположенную под ней. Дисплей будет практически безрамочным, а фронтальный кристалл вынесут на отдельную выдвижную платформу, расположенную в левой верхней части корпуса. Бренд так планирует выпуск специальной версии смартфона, поддерживающей 5G.