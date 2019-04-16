Виктория Боня подтвердила, что Пьер Андюран извинился перед ней за оскорбления





Не так давно публика узнала о том, что миллиардер Пьер Андюран нелицеприятно высказался о Виктории Боне, назвав её лживой девушкой лёгкого поведения. Такая откровенность состоятельно экс-бойфренда модели была вызвана её заявлениями о том, что за роман с ним бывшая звезда «Дома-2» получила приличный гонорар.Недавно во время посещения студии «Русского радио» Виктория Боня объяснила, что Пьер Андюран извинился перед ней много раз за недавнее оскорбление. Кроме того, модель не держит на него обиды, ведь на самом деле экс-кавалер никогда не считал её такой, а сказанное стало реакцией на давление со стороны корреспондентов жёлтой прессы.