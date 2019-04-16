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В РФ год назад предсказали возгорание в Соборе Парижской Богоматери

Около года назад в России предсказали возгорание в Соборе Парижской Богоматери. Необычное событие произошло во время Масленицы в Калужской области.
В РФ год назад предсказали возгорание в Соборе Парижской Богоматери

Тогда в заповеднике Никола-Ленивец сожгли макет величественной церкви в настоящую величину. Автором проекта оказался художник Николай Полисский, использовавший для работы ивовые прутья. Многие крайне негативно отнеслись к сожжению образца, потребовав открытия уголовного дела по данному факту. Некоторые посчитали случившееся обычной шуткой, что в действительности обернулось жестокой реальностью.

В итоге пожара в Соборе Парижской Богоматери обрушились кровля и шпиль здания. Каркас храма удалось спасти. Глава государства Эммануэль Макрон пообещал восстановить 800-летнее религиозное помещение, но в течение длительного времени.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:05

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