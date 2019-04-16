АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что спать менее 5 часов в сутки опасно для здоровья
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

Ученые назвали российские дачи причиной преждевременной смерти мужчин

Ученые провели исследование и назвали российские дачи одной из главных причин преждевременной смерти граждан РФ. Они отметили, ежегодно в мае они фиксируют рост числа сердечно-сосудистых заболеваний, особенно среди мужчин.
Ученые назвали российские дачи причиной преждевременной смерти мужчин

Физический труд, связанный с работой на даче, оказывает положительное воздействие на весь организм в целом, рассказывают ученые. Так происходит в том случае, если на подобную деятельность приходится не более 3 часов ежедневно, в противном случае это приводит к серьезным рискам для здоровья. Российские врачи отмечают, каждый год в мае они начинают фиксировать заметный рост сердечно-сосудистых заболеваний среди россиян, особенно это касается мужчин. Связывают они это с началом дачного сезона и даже прозвали подобные проблемы «огородной болезнью», приводящей к повышению риска преждевременной смерти.

Все дело в тех позах, в которых обычно люди работают на своих участках, рассказывают ученые. Обычно это присядки, наклон туловища на ровных или согнутых ногах, и голова, опущенная ниже уровня плеч. Все это приводит к серьезным проблемам в сердечно-сосудистой системе, повышению артериального давления и головным болям. В последствии это может спровоцировать развитие серьезных хронических заболеваний. Поэтому специалисты рекомендуют россиянам внимательно подходить к организации своего дачного сезона и следить за здоровьем.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Выбор редакции
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики назвали питательные и быстро
Алла Пугачева раскритиковала некоторые
Появился снимок Чулпан Хаматовой в роли
Лина Хиди рассказала о спорной
Названы три участника «Дома-2», которые
Эксперты назвали основные причины
Юрий Лужков: «Нотр-Дам-де-Пари тушили
Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он
Появились новые рендеры смартфона
Дмитрий Тарасов отреагировал на новость
Создатели Jedi: Fallen Order приоткрыли
Ученые назвали российские дачи причиной
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Медики рассказали, какие продукты
«У Миры мощный фингал под глазом»:
Анна Седокова показала поклонникам свой
В Ливии замечена необычная боевая
Промсвязьбанк и Татарстан стали
Фёдор Бондарчук снимет телеверсию
Медики из Манчестера дали рекомендации
Эксперт рассказал о главных признаках
Виктория Боня не согласна с
Сергей Лазарев показал на видео падение
В Финляндии создали удобрение из
Ксения Бородина накормила маленькую
Владельцы iPad Pro не могут заводить
Ученые доказали существование кризиса
В РФ год назад предсказали возгорание в
Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова
Дочь Ирины Салтыковой Алиса в
Просмотреть все новости