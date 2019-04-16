Ученые назвали российские дачи причиной преждевременной смерти мужчин





Физический труд, связанный с работой на даче, оказывает положительное воздействие на весь организм в целом, рассказывают ученые. Так происходит в том случае, если на подобную деятельность приходится не более 3 часов ежедневно, в противном случае это приводит к серьезным рискам для здоровья. Российские врачи отмечают, каждый год в мае они начинают фиксировать заметный рост сердечно-сосудистых заболеваний среди россиян, особенно это касается мужчин. Связывают они это с началом дачного сезона и даже прозвали подобные проблемы «огородной болезнью», приводящей к повышению риска преждевременной смерти.Все дело в тех позах, в которых обычно люди работают на своих участках, рассказывают ученые. Обычно это присядки, наклон туловища на ровных или согнутых ногах, и голова, опущенная ниже уровня плеч. Все это приводит к серьезным проблемам в сердечно-сосудистой системе, повышению артериального давления и головным болям. В последствии это может спровоцировать развитие серьезных хронических заболеваний. Поэтому специалисты рекомендуют россиянам внимательно подходить к организации своего дачного сезона и следить за здоровьем.