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Звезду «Дома-2» Оксану Ряску могут выставить из Америки и наказать штрафом за нарушение закона

Одну из бывших героинь реалити-шоу «Дом-2» Оксану Ряску могут депортировать из Соединенных Штатов Америки, а также оштрафовать за нарушение закона. Выяснилось, что телезнаменитость находится в Нью-Йорке по туристической визе.

Звезду «Дома-2» Оксану Ряску могут выставить из Америки и наказать штрафом за нарушение закона

Не секрет, что несколько месяцев назад Оксана окончательно решила переехать в Америку. Девушка не единожды летала в США, ведь там у нее живет близкая подруга, поэтому весьма осознано подошла к своему переезду, на что неоднократно указывала своим поклонникам.

Сейчас Ряска каждый день публикует у себя на страничке в Instagram новые фотографии, видеоролики и Stories, на которых демонстрирует подписчикам, как ей «изумительно» живется в Соединенных Штатах Америки. Многие интернет-пользователи отметили, что жизнь за рубежом пошла Оксане на пользу, ведь девушка начала преображаться буквально на глазах.

Впрочем, читателей настораживает то, что у Ряски в профиле появилось очень много рекламных постов. Практически в каждой второй публикации девушка что-то рекламирует и советует фанатам. Известно, что за рекламу блогеры получают хорошее денежное вознаграждение, а это значит, что по законам США Оксана нарушает их местные предписания.

Звезду «Дома-2» Оксану Ряску могут выставить из Америки и наказать штрафом за нарушение закона

В итоге, если Ряска и дальше продолжит зарабатывать деньги незаконным путем, и не будет платить необходимые налоги, ее могут не только оштрафовать, но и выставить из Америки.

К слову, на данный момент Оксана продолжает делать рекламу в своем профиле, на который подписано больше 148 тысяч пользователей, несмотря на большое количество комментариев от фанатов с предостережениями, сообщает Life-Dom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:31

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