Анна Седокова показала поклонникам свой второй подбородок

Необычную фотографию Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram. Известная певица показала поклонникам несколько снимков с Идой Галич, на одном из которых она демонстрирует собственный двойной подбородок. Артистка рассказала, что первую фотографию они отправили парню исполнительницы, вторую возлюбленному ее подруги, а третья им обоим просто понравилась. Знаменитость отмечает, подобные ситуации позволяют быстро понять, насколько люди подходят друг другу и могут быть друзьями.Таким необычным образом Анна Седокова присоединились к флэшмобу, начатому супругой Гарика Мартиросяна Жанной. Совсем недавно жена комика опубликовала снимок со вторым подбородком и отметила, что другие звезды могут поддержать ее и показать поклонникам свой «настоящий» внешний вид. Чуть позже эту идею развила звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус, но она пошла дальше, и разместила целую подборку разных фото, где она корчит рожицы.Поклонники Анны Седоковой оценили юмор певицы и отметили, что даже на подобных снимках она выглядит потрясающе. Многие уверены, умение смеяться над самим собой – очень важная черта характера для любого человека.