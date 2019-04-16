В Ливии замечена необычная боевая машина на базе “Мотолыги”





Фотография необычной боевой машины появилась в сети Twitter. Противники фельдмаршала Хафтара перебросили на трале в Триполи такой экземпляр, созданный на базе “Мотолыги”. Гусеничное шасси МТ-ЛБу стало основой для многих спецмашин, в частности, техники подразделений артиллерии. На крышу транспортного средства установили автоматическую пушку на 30-мм, известную под обозначением M1980. Данное орудие производили в Польше, оно не нашло широкого применения в мире, но Ливия закупила партию данных аппаратов в 80-е годы.Установка обладает дальностью до 3500 метров, а скорострельность составляет до 500 выстрелов в минуту. Защита аппарата усилилась бронеэкранами и противокумулятивными решетками.