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В Ливии замечена необычная боевая машина на базе “Мотолыги”

В Ливии замечена необычная боевая машина, созданная на базе “Мотолыги”. К возникновению “химеры” привел дефицит в бронетехнике, который испытывают стороны конфликта.
В Ливии замечена необычная боевая машина на базе “Мотолыги”

Фотография необычной боевой машины появилась в сети Twitter. Противники фельдмаршала Хафтара перебросили на трале в Триполи такой экземпляр, созданный на базе “Мотолыги”. Гусеничное шасси МТ-ЛБу стало основой для многих спецмашин, в частности, техники подразделений артиллерии. На крышу транспортного средства установили автоматическую пушку на 30-мм, известную под обозначением M1980. Данное орудие производили в Польше, оно не нашло широкого применения в мире, но Ливия закупила партию данных аппаратов в 80-е годы.

Установка обладает дальностью до 3500 метров, а скорострельность составляет до 500 выстрелов в минуту. Защита аппарата усилилась бронеэкранами и противокумулятивными решетками.



 
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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:50

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