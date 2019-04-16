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Фёдор Бондарчук снимет телеверсию юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Фёдор Бондарчук проведет съёмку телевизионной версии юбилейного концерта Аллы Пугачевой. Мероприятие пройдет завтра в Государственном Кремлевском дворце.
Фёдор Бондарчук снимет телеверсию юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Как стало известно, Примадонна негативно отнеслась к шумихе, которая была поднята вокруг её юбилея. Поэтому юбилейный концерт будет проходить без трансляции. Это привело к ажиотажу вокруг билетов, в результате чего их все раскупили за несколько часов. Но фанатам певицы не стоит переживать.

Телевизионную версию снимет Бондарчук совместно с компанией «Водород». Съёмка пройдет там же, только раньше. Алла Борисовна решила во время предварительных дублей выступать под фонограмму, чтобы ускорить съёмочный процесс. Также Пугачева переживает, что может не справиться с дыханием из-за больших нагрузок. Несколько планов будет отснято заранее, без зрителей. Кроме этого, видеофиксация будет проводиться непосредственно во время концерта. В конечном монтаже все сцены соединят в одно видео, а затем покажут по телевидению.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:44

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