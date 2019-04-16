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Медики из Манчестера дали рекомендации по борьбе с синдромом раздраженного кишечника

С синдромом раздраженного кишечника можно справиться довольно простым способами. С рекомендациями по поводу этой проблемы высказались научные сотрудники Манчестерского университета.
Медики из Манчестера дали рекомендации по борьбе с синдромом раздраженного кишечника

Вначале специалисты советуют не делать большие промежутки между приемами пищи. Также не нужно злоупотреблять алкогольными напитками, исключение можно сделать для красного вина в незначительных объемах. Важно отказаться употреблять газировку, в которой содержатся подсластители, способные разрушать полезные микроорганизмы в кишечнике, что в итоге может привести к дисбиозу.

Медики из Манчестерского университета просят во избежание появления раздражения кишечника не есть фрукты с косточками - нектарины, персики и сливы. Необходимо помнить и о достаточном сне, в частности, ложиться отдыхать в одинаковое время. Для положительного здоровья нужен спорт - занятия в атлет-зале, плавание или катание на роликах.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:39

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