Медики из Манчестера дали рекомендации по борьбе с синдромом раздраженного кишечника
С синдромом раздраженного кишечника можно справиться довольно простым способами. С рекомендациями по поводу этой проблемы высказались научные сотрудники Манчестерского университета.
Вначале специалисты советуют не делать большие промежутки между приемами пищи. Также не нужно злоупотреблять алкогольными напитками, исключение можно сделать для красного вина в незначительных объемах. Важно отказаться употреблять газировку, в которой содержатся подсластители, способные разрушать полезные микроорганизмы в кишечнике, что в итоге может привести к дисбиозу.
Медики из Манчестерского университета просят во избежание появления раздражения кишечника не есть фрукты с косточками - нектарины, персики и сливы. Необходимо помнить и о достаточном сне, в частности, ложиться отдыхать в одинаковое время. Для положительного здоровья нужен спорт - занятия в атлет-зале, плавание или катание на роликах.
Вначале специалисты советуют не делать большие промежутки между приемами пищи. Также не нужно злоупотреблять алкогольными напитками, исключение можно сделать для красного вина в незначительных объемах. Важно отказаться употреблять газировку, в которой содержатся подсластители, способные разрушать полезные микроорганизмы в кишечнике, что в итоге может привести к дисбиозу.
Медики из Манчестерского университета просят во избежание появления раздражения кишечника не есть фрукты с косточками - нектарины, персики и сливы. Необходимо помнить и о достаточном сне, в частности, ложиться отдыхать в одинаковое время. Для положительного здоровья нужен спорт - занятия в атлет-зале, плавание или катание на роликах.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:39