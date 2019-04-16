Эксперт рассказал о главных признаках мужского здоровья





Олег Аполихин отмечает, главный ответ на этот вопрос был получен еще в давние времена. Главным признаком мужского здоровья является утренняя эрекция. Она должна быть ежедневной, отмечает эксперт, поэтому за этим критерием очень легко следить. Если утренняя эрекция не появляется в течении 10-14 дней, то представителю сильного пола необходимо срочно обращаться к врачу, рассказывает главный внештатный специалист при Минздраве.Существуют и другие, менее очевидные, способы измерения мужского здоровья. Эксперт выделил снижение интеллектуального потенциала, появление сонливости и вялости представителя сильного пола как признаки проблем с репродуктивной функцией.Мужское здоровье начинает «сбоить» в случае наличия у человека лишнего веса и тем более ожирения. Олег Аполихин рассказывает, этот фактор губителен для всего организма, так как сильно стимулирует выработку женских гормонов, эстрогенов. Это приводит к еще большему ожирению, увеличению живота и груди. Рано или поздно, констатирует эксперт, это может привести к полной потере мужчиной репродуктивной функции. Он отметил, лишний вес негативно влияет и на предстательную железу, что приводит к ухудшению самочувствия.