Сергей Лазарев показал на видео падение шпиля Нотр-Дама

В своей публикации Сергей Лазарев назвал культурную трагедию Парижа ужасной потерей, выразив бурные эмоции по этому поводу. Певец отметил, что у него нет слов, чтобы выразить свои переживания по поводу разрушения легендарного культурного памятника. Также Лазарев опубликовал видео авторства очевидцев, которые наблюдали падение шпиля собора Парижской Богоматери. Кадры показывают, как объятая пламенем конструкция ломается и падает вниз.В комментариях к публикации поклонники поддержали Сергея Лазарева, отметив собственное разочарование разрушением Нотр-Дама. На восстановление собора уже идет сбор средств, а его реконструкция может затянуться на длительный срок, как прогнозируют эксперты.