В Финляндии создали удобрение из батареек
В Финляндии появилось удобрение из переработанных батареек на основе магния и цинка. Испытания показали увеличение урожая сразу после попадания вещества в грунт.
Разработала проект компания Tracegrow. Новинка поступит в реализацию на британском рынке уже в апреле. Она обеспечивает проникание в землю таких полезных веществ, как магний, цинк, сера и калий в жидком виде.
Полезные элементы извлекают из щелочных батарей при переработке. По словам представителей компании, в итоге работы удалось получить жидкое удобрение для последующего использования в сельском хозяйстве.
У 10-15% полевых культур Британских островов наблюдается нехватка цинка в основном на песчаных почвах с высоким pH, а дефицит марганца характерен для всех полей в королевстве. При этом стоит учесть, что в грунте с высоким pH в регионе выращивают сахарную свеклу, горох и иные важные продукты, в связи с чем нехватка данных элементов может спровоцировать плохую урожайность.
Ранее ученые смогли выяснить, что применение биоугля как удобрения может привести к улучшению плодородности почвы. Данное вещество позитивно влияет на водные свойства земли и ее температуру.
Разработала проект компания Tracegrow. Новинка поступит в реализацию на британском рынке уже в апреле. Она обеспечивает проникание в землю таких полезных веществ, как магний, цинк, сера и калий в жидком виде.
Полезные элементы извлекают из щелочных батарей при переработке. По словам представителей компании, в итоге работы удалось получить жидкое удобрение для последующего использования в сельском хозяйстве.
У 10-15% полевых культур Британских островов наблюдается нехватка цинка в основном на песчаных почвах с высоким pH, а дефицит марганца характерен для всех полей в королевстве. При этом стоит учесть, что в грунте с высоким pH в регионе выращивают сахарную свеклу, горох и иные важные продукты, в связи с чем нехватка данных элементов может спровоцировать плохую урожайность.
Ранее ученые смогли выяснить, что применение биоугля как удобрения может привести к улучшению плодородности почвы. Данное вещество позитивно влияет на водные свойства земли и ее температуру.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:21