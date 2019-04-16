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В Финляндии создали удобрение из батареек

В Финляндии появилось удобрение из переработанных батареек на основе магния и цинка. Испытания показали увеличение урожая сразу после попадания вещества в грунт.
В Финляндии создали удобрение из батареек

Разработала проект компания Tracegrow. Новинка поступит в реализацию на британском рынке уже в апреле. Она обеспечивает проникание в землю таких полезных веществ, как магний, цинк, сера и калий в жидком виде.

Полезные элементы извлекают из щелочных батарей при переработке. По словам представителей компании, в итоге работы удалось получить жидкое удобрение для последующего использования в сельском хозяйстве.

У 10-15% полевых культур Британских островов наблюдается нехватка цинка в основном на песчаных почвах с высоким pH, а дефицит марганца характерен для всех полей в королевстве. При этом стоит учесть, что в грунте с высоким pH в регионе выращивают сахарную свеклу, горох и иные важные продукты, в связи с чем нехватка данных элементов может спровоцировать плохую урожайность.

Ранее ученые смогли выяснить, что применение биоугля как удобрения может привести к улучшению плодородности почвы. Данное вещество позитивно влияет на водные свойства земли и ее температуру.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:21

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