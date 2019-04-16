Алиана Устиненко призналась, что в своей новой песне «НеВыбирай» рассказывает о мужчинах-изменщиках
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко сообщила, что посвятила свою первую песню под названием «НеВыбирай» представителям сильного пола. Несмотря на это, по словам брюнетки, ее новая музыкальная композиция «легкая и добрая».
Ранее стало известно, что еще одна звезда скандально-известного телепроекта «Дом-2» решила заняться творчеством. Бывшая супруга Александра Гобозова, а по совместительству и молодая мамочка Алиана Устиненко официально презентовала свой первый трек, который за считанные часы набрал огромное количество положительных отзывов.
Вчера в Сети появилось очередное интервью с Алианой, в котором она рассказала, что именно вдохновило ее написать такую песню, и кому она на самом деле ее посвятила.
По словам брюнетки, она создавала свое творение на Сейшельских островах, глубокой ночью, сидя под пальмами. Звезда «Дома-2» сразу же решила, что не хочет, чтобы ее первая песня была грустной, ведь в мире и так очень много печали.
Алиана отметила, что ее песня, невзирая на то, о чем рассказывается в ней, очень легкая и добрая. Оказывается, что в своей первой музыкальной композиции «НеВыбирай» девушка рассказывает о мужчинах, которые пытаются «усидеть на двух стульях».
К слову, Алиана несколько раз подчеркивает в интервью, что женщины не должны находиться с мужчинами, которые не могут определиться, хотят ли они быть с этой женщиной или с другой.
Ранее стало известно, что еще одна звезда скандально-известного телепроекта «Дом-2» решила заняться творчеством. Бывшая супруга Александра Гобозова, а по совместительству и молодая мамочка Алиана Устиненко официально презентовала свой первый трек, который за считанные часы набрал огромное количество положительных отзывов.
Вчера в Сети появилось очередное интервью с Алианой, в котором она рассказала, что именно вдохновило ее написать такую песню, и кому она на самом деле ее посвятила.
«Написала ее, находясь второй раз на проекте», - призналась Устиненко.
По словам брюнетки, она создавала свое творение на Сейшельских островах, глубокой ночью, сидя под пальмами. Звезда «Дома-2» сразу же решила, что не хочет, чтобы ее первая песня была грустной, ведь в мире и так очень много печали.
Алиана отметила, что ее песня, невзирая на то, о чем рассказывается в ней, очень легкая и добрая. Оказывается, что в своей первой музыкальной композиции «НеВыбирай» девушка рассказывает о мужчинах, которые пытаются «усидеть на двух стульях».
«Любовь не выбирают, не перебирают, ее встречают случайно», - заявила Устиненко.
К слову, Алиана несколько раз подчеркивает в интервью, что женщины не должны находиться с мужчинами, которые не могут определиться, хотят ли они быть с этой женщиной или с другой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:36