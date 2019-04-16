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Ученые доказали существование кризиса среднего возраст

Ученые из Ниписсинского университета рассказали, является ли мифом кризис среднего возраста. Они считают, что, учитывая большое количество людей, которые страдают симптомами этого явления, нужно всерьез воспринимать возникшую проблему.
Ученые доказали существование кризиса среднего возраст

Несмотря на то, что многие отрицают существование так называемого «кризиса среднего возраста», существует множество факторов, которые свидетельствуют об обратном. Так, в организме 40-летнего человека подсознательно начинают происходить изменения. Это связано с осознанием быстрого течения времени и понимания, что не все задуманное выполнено.

Особенно восприимчивы люди, которые проживают жизнь нерефлексивно. Также частыми причинами кризиса является чувство пустоты, приходящее со временем и не дающее покоя сознанию человека. Это может вызывать тревогу и даже депрессию. Так что не следует критически относиться к этой проблеме. Стоит правильно расставить приоритеты и продолжать жить.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:11

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