Владельцы iPad Pro не могут заводить автомобили из-за нового обновления
Владельцы iPad Pro столкнулись с необычной проблемой после нового обновления Apple. «Яблочная» корпорация обновила страницу поддержки Apple Pencil, из-за чего некоторые пользователи устройств не могут заводить свои автомобили.
Проблемы возникают, когда автомобилист с iPad Pro с Apple Pencil в руках пытается открыть авто ключом. Помехи в сигнале между продуктами компании из Купертино, машиной и ключом приводят к тому, что дверца транспортного средства оказывается заблокированной. Так происходит, когда Apple Pencil прикреплен к устройству и заряжается от него.
Для решения этой странной и в какой-то степени забавной проблемы нужно открепить Apple Pencil от планшета или просто убрать iPad Pro как можно дальше от ключа, порекомендовали эксперты компании Apple.
Проблемы возникают, когда автомобилист с iPad Pro с Apple Pencil в руках пытается открыть авто ключом. Помехи в сигнале между продуктами компании из Купертино, машиной и ключом приводят к тому, что дверца транспортного средства оказывается заблокированной. Так происходит, когда Apple Pencil прикреплен к устройству и заряжается от него.
Для решения этой странной и в какой-то степени забавной проблемы нужно открепить Apple Pencil от планшета или просто убрать iPad Pro как можно дальше от ключа, порекомендовали эксперты компании Apple.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:16