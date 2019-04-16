Владельцы iPad Pro не могут заводить автомобили из-за нового обновления





Проблемы возникают, когда автомобилист с iPad Pro с Apple Pencil в руках пытается открыть авто ключом. Помехи в сигнале между продуктами компании из Купертино, машиной и ключом приводят к тому, что дверца транспортного средства оказывается заблокированной. Так происходит, когда Apple Pencil прикреплен к устройству и заряжается от него.Для решения этой странной и в какой-то степени забавной проблемы нужно открепить Apple Pencil от планшета или просто убрать iPad Pro как можно дальше от ключа, порекомендовали эксперты компании Apple.