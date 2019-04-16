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Дочь Ирины Салтыковой Алиса в купальнике показала "рай на земле"

Дочь известной артистки Ирины Салтыковой Алиса поделилась очередными подробностями своего отдыха в Италии. Знаменитость опубликовала собственный снимок в купальнике и показала, как по ее мнению, выглядит "рай на земле".
Дочь Ирины Салтыковой Алиса в купальнике показала "рай на земле"

Алиса Салтыкова продолжает свой отдых в Италии, где наследница артистки набирается сил. О всех подробностях она рассказывает подписчикам в Instagram, делится с ними не только снимками, но и собственными переживаниями. В этот раз дочь Ирины Салтыковой опубликовала фотографию, сделанную в бассейне, и охарактеризовала ее так: «Рай на земле». На снимке наследница известной артистки наслаждается искусственным отвесным водопадом, под поток воды которого она подставила голову, сидя на корточках. Знаменитость позирует в открытом купальнике, что позволяет оценить ее фигуру.

Именно эта тема больше всего заинтересовала подписчиков Алисы Салтыковой. Они отметили, что наследница известной артистки обладает стройной и подтянутой фигурой, способной вызвать зависть у многих женщин. Поклонники поинтересовались, как дочь Ирины Салтыковой добилась такой прекрасной формы.

Знаменитость оперативно отреагировала на эти вопросы и заявила, что своей фигурой она обязана активному образу жизни и регулярным занятиям в тренажерном зале. Чуть позже Алиса Салтыкова решила это доказать и опубликовала свой снимок сделанный на беговой дорожке.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:50

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